Курс доллара снизился на 28 копеек, евро теряет 8 копеек

Центральный банк России с 17 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5708 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,1571 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,04 копейки.