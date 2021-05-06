Курс доллара снизился на 28 копеек, евро теряет почти 10 копеек

Центральный банк России с 7 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,5770 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6788 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,54 копейки.