Курс доллара снизился на 29 копеек, евро потерял 20 копеек

Центральный Банк России с 28 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7513 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,4807 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,2911 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,16 копейки.