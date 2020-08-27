Курс доллара снизился на 30 копеек, евро – почти на 23 копейки

Центральный банк России с 28 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,2354 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 30,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9960 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,94 копейки.