Курс доллара снизился на 31 копейку, евро теряет 7 копеек

Центральный Банк России с 17 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,6624 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 72,1388 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,7315 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,29 копейки.