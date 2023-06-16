Курс доллара снизился на 31 копейку, евро укрепилось почти на 67 копеек

Центральный Банк России с 17 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,6498 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6329 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 66,64 копейки.