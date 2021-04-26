Курс доллара снизился на 32 копейки, евро теряет 2 копейки

Центральный банк России с 27 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,7680 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4468 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,08 копейки.