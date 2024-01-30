Курс доллара снизился на 32 копейки, евро теряет почти 19 копеек

Центральный Банк России с 31 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,2887 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,7895 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,82 копейки.