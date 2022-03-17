Курс доллара снизился на 3,25 рубля, евро теряет почти 2,83 рубля

Центральный банк России с 18 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 104,8012 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 325,09 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 115,9311 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 282,90 копейки.