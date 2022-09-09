Курс доллара снизился на 33 копейки, евро растёт на 16 копеек

Центральный Банк России с 10 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,4696 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,8571 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,19 копейки.