Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 13:15
Курс доллара снизился на 34 копейки
Центральный банк России с 26 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4727 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 34,19 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,8880 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 0,54 копейки.
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Последние комментарии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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