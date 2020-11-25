Курс доллара снизился на 34 копейки

Центральный банк России с 26 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4727 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 34,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8880 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 0,54 копейки.