Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет 10 копеек

Центральный банк России с 8 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9294 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6530 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,15 копейки.