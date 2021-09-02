Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 14:35
Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет почти 10 копеек
Центральный банк России с 3 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8491 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,21 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,2970 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,79 копейки.
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