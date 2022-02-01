Курс доллара снизился на 34 копейки, евро вырос на 20 копеек

Центральный банк России со 2 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 77,1302 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7869 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,37 копейки.