Курс доллара снизился на 35 копеек, евро теряет почти 20 копеек

Центральный банк России с 12 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,6373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9273 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,75 копейки.