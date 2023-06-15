Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 10 копеек

Центральный Банк России с 16 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,9611 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9665 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,03 копейки.