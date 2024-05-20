Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 19 копеек

Центральный Банк России с 21 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,6537 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5842 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,34 копейки.