Курс доллара снизился на 36 копеек, евро теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 4 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,6918 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5602 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,45 копейки.