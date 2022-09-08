Курс доллара снизился на 38 копеек, евро растёт почти на 15 копеек

Центральный Банк России с 9 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,8010 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,6952 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,94 копейки.