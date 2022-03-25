Курс доллара снизился на 38 копеек, евро теряет 20 копеек

Центральный банк России с 26 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 95,6618 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,40 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 105,2662 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,17 копейки.