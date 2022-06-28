Курс доллара снизился на 39 копеек, евро теряет 16 копеек

Центральный Банк России с 29 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 52,9699 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,8886 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,49 копейки.