Курс доллара снизился на 4 копейки, евро подрос почти на одну копейку

Центральный банк России с 20 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,9241 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 4,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3115 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,74 копейки.