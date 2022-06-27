Курс доллара снизился на 4 копейки, евро выросло почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 28 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,3641 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 56,0535 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,95 копейки.