Курс доллара снизился на 40 копеек, евро теряет 28 копеек

Центральный банк России с 13 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 40,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,3457 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,00 копеек.