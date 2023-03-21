Курс доллара снизился на 40 копеек, евро укрепился почти на 17 копеек

Центральный Банк России с 22 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,8373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 40,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,5428 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,92 копейки.