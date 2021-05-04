Курс доллара снизился на 41 копейку, евро – на 13 копеек

Центральный банк России с 5 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2567 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4510 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,40 копейки.