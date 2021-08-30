Курс доллара снизился на 41 копейку, евро теряет 22 копейки

Центральный банк России с 31 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5744 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8104 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,00 копейки.