Курс доллара снизился на 42 копейки, евро – на 17 копеек

Центральный Банк России с 20 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,2236 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 42,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,9211 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,34 копейки.