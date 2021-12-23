Курс доллара снизился на 43 копейки, евро теряет 3 копейки

Центральный банк России с 24 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3583 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,1223 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,18 копейки.