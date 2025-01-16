Курс доллара снизился на 43 копейки, евро теряет почти 29 копеек

Центральный Банк России с 17 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9143 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,54 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,3762 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,8072 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,99 копейки.