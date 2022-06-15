Курс доллара снизился на 43 копейки, евро теряет почти на 13 копеек

Центральный банк России с 15 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,6624 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,1204 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,77 копейки.