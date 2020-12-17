Курс доллара снизился на 44 копейки, евро теряет 3 копейки

Центральный банк России с 18 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,9781 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 44,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2887 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 3,42 копейки.