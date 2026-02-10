Курс доллара снизился на 44 копейки, евро теряет 7 копеек

Центральный Банк России с 11 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1533 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,44 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,2091 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 44,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9429 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,07 копейки.