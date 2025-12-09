Курс доллара снизился на 46 копеек, евро теряет почти 28 копеек

Центральный Банк России с 10 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8340 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,57 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,8084 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 46,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4267 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,87 копейки.