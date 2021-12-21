Курс доллара снизился на 47 копеек, евро теряет почти 30 копеек

Центральный банк России с 22 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8206 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,3213 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,74 копейки.