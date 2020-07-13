Курс доллара снизился на 48 копеек, евро потерял почти 18 копеек

Центральный банк России с 14 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,7479 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 48,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0937 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17,52 копейки.