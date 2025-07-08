Курс доллара снизился на 55 копеек, евро теряет почти 45 копеек

Центральный Банк России с 9 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8597 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,11 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,1682 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91.9667 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,71 копейки.