Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек

Центральный банк России с 12 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,1195 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар изился на 59,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7744 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 35,86 копейки.