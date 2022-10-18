Курс доллара снизился на 6 копеек, евро теряет 3 копейки

Центральный Банк России с 19 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,7032 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,5300 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,08 копейки.