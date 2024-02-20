Курс доллара снизился на 6 копеек, евро укрепляется на 7 копеек

Центральный Банк России с 21 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,3490 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,5589 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,00 копейки.