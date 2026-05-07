Курс доллара снизился на 60 копеек, евро потеряло 17 копеек

Центральный Банк России с 8 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9709 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,40 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,6209 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 60,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8897 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,03 копейки.