Курс доллара снизился на 61 копейку, евро теряет 33 копейки

Центральный Банк России с 12 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,7818 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,5401 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,44 копейки.