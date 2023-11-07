Курс доллара снизился на 62 копейки, евро теряет 22 копейки

Центральный Банк России с 8 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,4151 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 62,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7863 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,48 копейки.