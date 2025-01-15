Курс доллара снизился на 63 копейки, евро теряет 15 копеек

Центральный Банк России с 16 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9197 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,89 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,8078 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 63,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,0971 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,22 копейки.