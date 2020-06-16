Курс доллара снизился на 64 копейки, евро - на 10 копеек

Центральный банк России с 17 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,7524 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 64,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,0434 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 10,17 копейки.