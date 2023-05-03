Курс доллара снизился на 65 копеек, евро теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 4 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,3071 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5750 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,06 копейки.