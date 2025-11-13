Курс доллара снизился на 68 копеек, евро теряет 49 копеек

Центральный Банк России с 14 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3214 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,17 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,6010 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 68,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6953 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 49,40 копейки.