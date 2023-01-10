Курс доллара снизился на 69 копеек, евро потерял 53 копейки

Центральный Банк России с 11 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 69,6094 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 69,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,5438 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 53,47 копейки.