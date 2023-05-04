Курс доллара снизился на 69 копеек, евро потеряло почти 58 копеек

Центральный Банк России с 5 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 78,6139 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 69,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9986 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 57,64 копейки.