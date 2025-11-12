Курс доллара снизился на 7 копеек, евро теряет почти копейку

Центральный Банк России с 13 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3731 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2852 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,1893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,61 копейки.