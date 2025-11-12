Мурманская область. Арктика (16+)12.11.25 17:46
Курс доллара снизился на 7 копеек, евро теряет почти копейку
Центральный Банк России с 13 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3731 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,99 копейки.
Официальный курс доллара в размере 81,2852 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,10 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,1893 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,61 копейки.
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
